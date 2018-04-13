Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Bakan Aşkın Bak, Darüşşafaka'yı tebrik etti

Bakan Aşkın Bak, 'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'nı kazanan Darüşşakafa'yı tebrik etti.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 22:55
Bakan Aşkın Bak, Darüşşafaka'yı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Avrupa Kupası Şampiyonu için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Avrupa Kupası finali ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı mağlup ederek şampiyon olan Darüşşafaka'yı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbolda final serisinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maçta da mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımını tebrik ediyorum. Ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşattınız. Avrupa Şampiyonluğunda emeği bulunan tüm sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol takımının başarılarının devamını diliyorum."

Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e büyük fark!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Aşkın Bak, Darüşşafaka'yı tebrik etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN