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, Türkiye’ye 8. Avrupa kupasını getirdi

'nda Lokomotiv Kuban'ı final serisinde 2-0 geçerek şampiyon olan , basketbolda Türkiye'ye 8. Avrupa kupasını getirdi.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 22:26
Darüşşafaka, Türkiye’ye 8. Avrupa kupasını getirdi

, Eurocup'ı kazanmasıyla Türkiye'ye Avrupa kupalarındaki 8. şampiyonluğu getirdi.

Eurocup Finali'nde Darüşşafaka, Rus ekibi Lokomotiv Kubanı geçerek kupayı müzesine götürdü ve büyük bir başarıya imza attı. Daçka, Türk basketbol tarihine de bir Avrupa kupası getirmiş oldu. Türkiye'den basketbolda daha önce erkeklerde Galatasaray, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Fenerbahçe Doğuş 1 kez, kadınlarda ise Galatasaray 2 ve Yakın Doğu Üniversitesi 1 kez Avrupa'da şampiyonluk yaşadı.
Türk takımlarının Avrupa kupalarında aldığı şampiyonluklar şöyle:

1. Anadolu Efes - Koraç Kupası (1995-1996 )
2. Galatasaray - Kadınlar Eurocup (2008-2009)
3. Beşiktaş Milangaz - FIBA Eurochallege (2011-2012)
4. Galatasaray - Kadınlar Euroleague (2014-2015)
5. Galatasaray Odeabank - Eurocup (2015-2016)
6. Yakın Doğu Üniversitesi - Kadınlar Eurocup (2016-2017)
7. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı - Euroleague (2016-2017)

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Darüşşafaka, Türkiye’ye 8. Avrupa kupasını getirdi
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