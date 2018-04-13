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, ikinci kez Türkiye’de

final serisi ikinci maçında Lokomotiv Kuban'ı 67-59 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getiren ve şampiyonluk ipini göğüsleyen , Galatasaray Odeabank'ın ardından bu kupayı kazanan ikinci Türk takımı oldu.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 22:32 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 22:52
Eurocup, ikinci kez Türkiye’de

, Erkekler 'ta mutlu sona ulaşmasıyla kupa, Galatasaray'dan sonra ikinci kez Türkiye'ye geldi.

Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59 yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu. Eurocup'ta ikinci kez bir Türk takımı finalde mücadele etti ve kupa ikinci kez Türkiye'ye geldi. Daha önce de 2015-2016 sezonunda Galatasaray Odeabank, finalde Fransız temsilcisi Strasbourg'u geçerek kupayı kazanmıştı.

Eurocup Kadınlarda daha önce Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon olmuştu.

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