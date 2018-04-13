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Okben Olubay “Bu kupa ülkemize armağan olsun”

final serisinde Lokomotiv Kuban'ı geçerek şampiyon olan 'da genç oyuncu Okben Ulubay maç sonrasında yaptığı açıklamada seneye THY Euroleague'de mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 23:54
Okben Olubay “Bu kupa ülkemize armağan olsun”

'nın genç oyuncularından Okben Olubay, kazandıkları Eurocup'ı tüm Türkiye'ye armağan ettiğini açıkladı.

Darüşşafaka, Eurocup Final serisi ikinci maçında evinde karşılaştığı Rus ekibi Lokomotiv Kuban'ı 67-59'lik skorla yenerek seriyi 2-0 yaptı ve şampiyon oldu. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Daçka'nın genç oyuncusu Okben Ulubay, "Ülkemize armağan olsun. Çok zorlu iki maç oynadık. Namağluptular. Çok iyi mücadele ettik. Bütün istediklerimizi sahada yansıtarak, kupayı almayı bildik. Çok mutluyuz. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Gelecek sezon Euroleague'de olacağımızın heyecanı var. Orası en büyük arena. Ama önce lig var" ifadelerini kullandı.

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Okben Olubay “Bu kupa ülkemize armağan olsun”
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