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şampiyonluğu hak etti”

Lokomotiv Kuban Başantrenörü , final serisinde şampiyonluğu 'ya kaptırdıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sırp başantrenör yaptığı açıklamada Darüşşafaka'nın şampiyonluğu hak ettiğini belirtti.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 23:42 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 23:42
Sasa Obradovic “Darüşşafaka şampiyonluğu hak etti”

Lokomotiv Kuban Başantrenörü , 'nın Eurocup'ı kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Lokomotiv Kuban Eurocup Finali ikinci maçında deplasmanda Darüşşafaka'ya mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lokomotiv Kuban Başantrenörü Sasa Obradovic, "İlk olarak Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum. İki maçta da onlar iyi oynadı. Evimizdeki mağlubiyetten sonra mental açıdan geri dönmek zordu. Wilbekin'i durdurmakta zorlandık. Savunmada bizden daha iyiler. Darüşşafaka şampiyonluğu hak etti. Fakat bunun finale gelene kadar gelen başarımızı da gölgelememesi lazım" diye konuştu.

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Sasa Obradovic “Darüşşafaka şampiyonluğu hak etti”
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