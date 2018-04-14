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Play-off eşleşmeleri belli oldu

Bilyoner.com 'nde 24 haftalık normal sezon bugün oynanan 6 karşılaşma ile tamamlandı.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.4.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 14.4.2018 16:49
Play-off eşleşmeleri belli oldu

Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni deplasmanda mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi normal sezonu lider olarak tamamladı. Deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olan Adana ASKİ ise ligden çekilen Bornova Beckerspor'un ardından küme düşen ikinci ekip oldu.

Öte yandan 'nde Play-off'a yükselen takımlar ve eşleşmeler de netleşti.

Bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar ve play-off eşleşmeleri şu şekilde:

AGÜ Spor - Mersin BŞB: 40-79
BOTAŞ - Beşiktaş: 59-48
Çukurova Basketbol - İstanbul Üniversitesi: 73-72
Fenerbahçe - Adana ASKİ: 76-55
Galatasaray - OGM Orman Gençlik: 101-69
Hatay BŞB - Yakın Doğu Üniversitesi: 65-68

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray
Hatay BŞB - Mersin BŞB
Fenerbahçe - Beşiktaş
BOTAŞ - Çukurova Basketbol

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