Beşiktaş Joshtu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında Beşiktaş
Sompo Japan, ligde tutunma mücadelesi veren Gaziantep
Basketbol'u Josh Adams
'ın etkili oyunu ile 87-80 yendi. İlk periyotta 5 üçlük denemesinde 4 isabet bulan siyah-beyazlılar, 27-20 üstünlük sağladı. İkinci çeyrekte boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı 15'e çıkaran Beşiktaş, devreye de 50-38 önde girdi. Gaziantep Basketbol, 3. periyoda Carter'ın sayılarıyla başlayıp 4. dakikada farkı 7 sayıya (57-50) düşürse de Beşiktaş son periyoda 73-66 önde girdi. Son bölümde konuk ekip farkı 2'ye (79-77) düşürdü ama Josh Adams üst üste basketlerle takımını rahatlattı ve Beşiktaş maçı 87-80 kazandı. Adams 22 sayı, 3 ribaunt ve 6 asistle yıldızlaştı. Dün oynanan bir başka mücadelede ise Banvit, İstanbul BBSK'yı 72-65 mağlup etti.