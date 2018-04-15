Cedi 2 dakika oynadı, Cleveland Cavaliers 1-0 geri düştü

Cleveland Cavaliers, NBA play-off ilk tur serisi 1. maçında Indiana Pacers'a 98-80 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü.

Pacers'ta 11-19 saha içi isabetiyle 32 sayı atan Victor Oladipo galibiyetin mimarı olurken ona 16 sayı, 8 ribaundla Myles Turner, 15 sayıyla eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic destek oldu.

Cleveland Cavaliers'ta ise 24 sayı, 10 ribaund ve 12 asistle triple-double yapan LeBron James'in performansı galibiyet için yeterli olmadı. Cavaliers adına J.R. Smith 15 sayıyla, LeBron dışında çift haneli sayı atan tek oyuncu oldu.

LeBron James, böylelikle kariyerinde ilk defa play-off ilk turunun açılış maçını kaybetti. Öte yandan bu mağlubiyet, yıldız oyuncunun 21 maçlık ilk tur galibiyet serisini de sona erdirmiş oldu.

Günün ilk maçında Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 117-107 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.