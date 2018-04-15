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Cedi 2 dakika oynadı, 1-0 geri düştü

'de milli oyuncu 'ın forma giydiği , play-off ilk tur serisi 1. maçında 'a evinde 98-80 mağlup oldu ve seride 1-0 geriye düştü. Cedi Osman 2 dakikada sahada kalırken 1 ribaundla oynadı.

Giriş Tarihi: 16.4.2018 01:14 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 01:17
Cedi 2 dakika oynadı, Cleveland Cavaliers 1-0 geri düştü

, play-off ilk tur serisi 1. maçında 'a 98-80 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü.

Pacers'ta 11-19 saha içi isabetiyle 32 sayı atan Victor Oladipo galibiyetin mimarı olurken ona 16 sayı, 8 ribaundla Myles Turner, 15 sayıyla eski Fenerbahçeli destek oldu.

Cleveland Cavaliers'ta ise 24 sayı, 10 ribaund ve 12 asistle triple-double yapan 'in performansı galibiyet için yeterli olmadı. Cavaliers adına J.R. Smith 15 sayıyla, LeBron dışında çift haneli sayı atan tek oyuncu oldu.

LeBron James, böylelikle kariyerinde ilk defa play-off ilk turunun açılış maçını kaybetti. Öte yandan bu mağlubiyet, yıldız oyuncunun 21 maçlık ilk tur galibiyet serisini de sona erdirmiş oldu.

Günün ilk maçında Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 117-107 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

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Cedi 2 dakika oynadı, Cleveland Cavaliers 1-0 geri düştü
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