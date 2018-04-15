Oktay Mahmuti: "Biz Play-Off'u hak etmiyoruz"

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 25. hafta maçında düşme hattından kurtulmaya çalışan Muratbey Uşak ile play-off'a kalma mücadelesi veren Galatasaray Odebank karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Uşak ekibi 85-78 galip ayrılarak önemli bir galibiyet almış oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başantrenör Oktay Mahmuti, Uşak takımını tebrik ettikten sonra takımını ağır bir dille eleştirdi. Mahmuti, "Açık söylemek lazım; biz Play-Off'u hak etmiyoruz. Herhangi başarıyı, herhangi bir ödüllendirilmeyi hak etmiyoruz. Üzülüyorum; bu gidişatı değiştirmek için çok uğraşıyorum fakat değiştiremiyorum. Üzülüyorum; bu formaya bu kulübün geleneğine üzülüyorum. Maçı kaybetmek, kazanmak sporun her zaman içinde var olan bir şey. Başkalarının bizden fazla istemesi kadar sporda daha acı bir şey olamaz. Kendi adıma konuşuyorum fakat ben bunu değiştiremiyorum" diye konuştu.

Galatasaray Odeabank oyuncusu Hardy da, "Mücadeleye çok yumuşak başladık. Yeterince sertliği gösteremeyince, onlar nasıl istiyorlarsa maç o şekilde devam etti. İkinci yarıda daha sert oynamaya çalıştık fakat bu bizim için yeterli olamadı" açıklamasında bulundu.

MURATBEY UŞAK CEPHESİ

Muratbey Uşak Başantrenörü Mustafa Mavili ise matematiksel olarak şanslarının devam ettiğini ifade ederek,"İşlerin zor olduğunun farkındayız. İçimizde bir heyecan var, bunu yaşatıyoruz. Son haftaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bu şehrin bir basketbol kültürü var buna layık olarak oynamaya çalışıyoruz. Tüm oyuncularımı ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Muratbey Uşak Kaptanı Şafak Edge de uzun zamandır bekledikleri bir galibiyeti aldıklarını belirterek, artık kaybetme lükslerinin kalmadığı dile getirdi.