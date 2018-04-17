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play-off'a iyi başladı

'nin iddialı ekiplerinden , play-off serisi ilk maçında Khimki Moskova'yı 98-95 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. CSKA Moskova'da galibiyetin mimarı Sergio Rodriguez oldu.

Giriş Tarihi: 17.4.2018 22:11 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 22:15
CSKA Moskova play-off'a iyi başladı

, play-off serisi ilk maçında Khimki Moskova'yı 98-95 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Sergio Rodriguez 22 sayı, 5 asistle galibiyetin mimarı olurken ona en büyük destek 18 sayı, 8 ribaundla Othello Hunter ve 14 sayı, 9 ribaundla eski Darüşşafakalı Will Clyburn'den geldi. Fransız yıldız Nando De Colo ise 10 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

Khimki Moskova adına, normal sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Alexey Shved attığı 22 sayıyla CSKA karşısında da takımının en skoreri oldu. Egor Vialtsev 21 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken Anthony Gill de 14 sayı attı.

Serinin 2. maçı 19 Nisan Perşembe günü Megasport Arena'da oynanacak.

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CSKA Moskova play-off'a iyi başladı
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