Fenerbahçe - Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında nu akşam sahasında İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Fenerbahçe - Baskonia maçı beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, ligde normal sezonu 21 galibiyet, 9 mağlubiyetle 2. sırada tamamlamış ve 16 galibiyet, 14 mağlubiyetle 7. sırada yer alan Baskonia ile eşleşmişti.

Üç galibiyete ulaşacak takımın 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmenin ilk 2 karşılaşması, Fenerbahçe Doğuş'un sahasında oynanacak.

Serinin ikinci maçı, 20 Nisan Cuma günü saat 20.45'te başlayacak.

İSTANBUL'DA MAÇ TRAFİĞİ

Fenerbahçe Doğuş basketbol takımının, THY Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Baskonia Vitoria ekibiyle karşılaşacağı maç ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisar arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda bugün saat 20.15'te başlayacak karşılaşma sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 17.45'ten itibaren maç bitimine kadar Ataşehir'de Ihlamur Sokağı'nın (Halk Caddesi dönel kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısım), Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak, Halk Caddesi - Ihlamur Sokak arası trafiğe kapatılacak, Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokak istikametine, Sarı Mimoza Sokağı'ndan gelen trafik akımının ise Açelya Sokak ve Fulya Sokak istikametine yönlendirileceği bildirildi.

İKİNCİ MAÇ 20.30'DA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisar arasında oynanacak maç nedeniyle de bazı düzenlemeler yapıldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisar müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında da saat 17.30'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantının araç trafiğine açık olacağı, otopark dolduktan sonra dönüş varyantının araç trafiğine kapatılacağı ve alternatif olarak sürücülerin TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri - TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacağı belirtildi.

Maç başladığında TEM kuzey yan yolunun araç trafiğine kapatılacağı, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye varyantına akım verileceği, TEM kuzey yan yol araç trafiği kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantının araç trafiğine açılacağı kaydedildi.

OBRADOVİC , KARİYERİNDE İLK PEŞİNDE

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında yarın İspanya temsilcisi Baskonia ile karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş'ta başantrenör Zeljko Obradovic, kariyerinde bir ilke daha imza atmak istiyor.

Avrupa basketbolunun en önemli başantrenörü olarak gösterilen Obradovic, çalıştırdığı bir takımı THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 4 yıl Dörtlü Final'e taşımayı hedefliyor.

Sırp başantrenör, daha önce çalıştırdığı Panathinaikos'u 1999-2002, Fenerbahçe'yi ise 2014-2017 yıllarında 3 sezon üst üste Dörtlü Final'e taşıdı.

Deneyimli başantrenör, 1993-1994'te Joventut Badalona'yla, 1994-1995 ve 1995-1996 sezonlarında ise Real Madrid'le son 4'te yer alarak üst üste 3 yıl Dörtlü Final heyecanını iki farklı takımla tatmıştı.

Başantrenörlük kariyerindeki 27. yılını geçiren ve Avrupa'da elde ettiği başarılarla ön plana çıkan Obradovic, Fenerbahçe Doğuş'u bu sezon da son 4'e taşıyarak kariyerinde bir ilki daha yaşamak için mücadele edecek.

22 SEZONDA 16 DÖRTLÜ FİNAL

Avrupa Ligi'nde ilk kez 1991'de boy gösteren Sırp başantrenör, bu kulvarda mücadele ettiği 22 sezonda ulaşılması güç bir başarı yakaladı.

Bu organizasyonun en başarılı başantrenörü olan ve 9 kez kupa sevinci yaşayan Obradovic, 23. sezonunu geçirdiği Avrupa Ligi'nde 16 defa takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.

Obradovic, geride kalan 22 sezonluk Avrupa Ligi kariyerinde sadece 6 kez Dörtlü Final'de yer alamadı.

Avrupa Ligi'nde en fazla Dörtlü Final heyecanı yaşayan çalıştırıcı unvanının da sahibi deneyimli başantrenör, şampiyonluklarının yanı sıra ikişer kez ikinci ve üçüncü, üç defa da dördüncü oldu.

Obradovic, Panathinaikos'la 8, Fenerbahçe'yle 3, Real Madrid'le 2, Partizan, Benetton ve Joventut Badalona'yla ise birer kez Dörtlü Final'de yer aldı.

OBRADOVİC'İN DÖRTLÜ FİNAL TECRÜBESİ

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic'in Avrupa'nın bir numaralı kupasında mücadele ettiği 16 Dörtlü Final'de aldığı sonuçlar şöyle:

FENERBAHÇE, OBRADOVİC'LE ÇEYREK FİNAL KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, 2012'de göreve gelen Obradovic'le Avrupa Ligi'nde yer aldığı üç çeyrek final serisini de kayıpsız geçti.

Bu yıl ülkesi Sırbistan'da kupayı tekrar kazanmak isteyen Obradovic, geride kalan üç sezonda play-off'larda Maccabi FOX, Real Madrid ve Panathinaikos Superfoods karşısında zorlanmadı.

Obradovic'le play-off'larda maç kaybetmeyen sarı-lacivertliler, üç seriyi de 3-0'la geçmeyi bildi.

TEK KAYBETTİĞİ ÇEYREK FİNAL SERİSİ

Obradovic, kariyerinde Avrupa Ligi'nde sadece bir kez çeyrek final serisi kaybetti.

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli başantrenörü, 17 kez çeyrek final serisi oynadığı organizasyonun 16'sında rakiplerini eleyerek takımlarını Dörtlü Final'e taşıdı.

Obradovic, sadece Panathinaikos'un başında yer aldığı 2005-2006 sezonunda o zamanki adıyla Tau Ceramica'ya (şimdiki ismiyle Baskonia) çeyrek final serisinde 2-1 kaybederek, Dörtlü Final'in kapısından döndü.

Sırp başantrenör, yarın başlayacak seride 2006 yılında elendiği İspanya temsilcisi karşısında bu kez aynı sonucu yaşamamak için mücadele edecek.