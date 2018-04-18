Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı devirdi

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague play-off turu ilk maçında Baskonia'yı 82 - 73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı lacivertlilerde Kostas Sloukas double-double yaparak maçın yıldızı oldu. Sarı lacivertliler Zeljko Obradovic yönetiminde çıktığı 4. play-off serisi ilk maçında da galibiyet almış oldu.
Giriş Tarihi: 18.4.2018 18:14Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 22:05
THY Eurolaegue play-off turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, İspanyol ekibi Baskonia'yı 82 - 73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.