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, Baskonia'yı devirdi

Fenerbahçe Doğuş,  play-off turu ilk maçında Baskonia'yı 82 - 73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı lacivertlilerde Kostas Sloukas double-double yaparak maçın yıldızı oldu. Sarı lacivertliler Zeljko Obradovic yönetiminde çıktığı 4. play-off serisi ilk maçında da galibiyet almış oldu.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 18:14 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 22:05
Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı devirdi

THY Eurolaegue play-off turu ilk maçında temsilcimiz , İspanyol ekibi Baskonia'yı 82 - 73 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yı devirdi
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