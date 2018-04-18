Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague play-off ilk maçında bu akşam Baskonia Vitoria Gasteiz'i konuk edecek. Temsilcimiz, Sırp Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde çıktığı hiçbir play-off maçında mağlubiyet yüzü görmedi. 2014-15 sezonunda Maccabi Tel Aviv'i 3-0'la geçen sarı lacivertliler 2015-16 sezonunda Real Madrid ve 2016-17 sezonunda Panathinaikos'u play-off turunda süpürerek turnuva dışına itmişti.

NORMAL SEZONDA FENERBAHÇE DOĞUŞ SÜPÜRDÜ

Normal sezonda iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe Doğuş rakibine maç vermedi. Sarı lacivertliler, ilk maçı İspanya'da 83-69 kazanırken Jan Vesely 10 sayı, 6 asist (kariyer rekoru), 5 ribaund ve 3 blokla oynadı. İstanbul'da oynanan karşılaşmadan 79-74'lük zaferler ayrılan Fenerbahçe Doğuş'ta Marko Guduric 18 sayı attı.

EN İYİ SAVUNMA İYİ HÜCUMA KARŞI

Fenerbahçe Doğuş bu sezon ligin en başarılı savunma takımlarından biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon savunmanın en önemli parçalarından biri olan Ekpe Udoh'un NBA' takımlarından Utah Jazz'a gitmiş olmasına karşın rakiplerine maç başına 75.2 sayı atma şansı veren sarı lacivertliler bu alanda ligin en başarılı takımı konumunda.

Öte yandan Baskonia Vitoria Gastiz ise ligin verimli ve dengeli hücum takımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Maç başına 82.9 sayı atan İspanyol ekibi bu alanda ligin 3. sırasında yer alırken, %55.9'luk saha içi isabetiyle 2. ve %39.9'luk üç sayı isabet oranıyla da 4. sırada bulunuyor. Bask ekibinde skorun dengeli dağılımı da dikkat çekiyor. Takımın en önemli oyuncusu konumundaki Tornike Shengelia 13.9 sayı, 6.2 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla oynarken hücumun kurulumuna verdiği katkı ve çok yönlü oyunuyla sivriliyor. Ona en büyük destek 12.1 sayı ortalamasıyla mücadele eden Fransız yıldız Rodrigue Beaubois'dan geldi. Geride kalan 2 sezonda Anadolu Efes forması giyen ve 2017-18 sezonu öncesi Baskonia Votira Gasteiz'e transfer olan Jayson Granger ise 9.6 sayı ve 5.3 asist ortalamalarıyla oynuyor. Uruguaylı oyuncu bileğindeki sakatlık sebebiyle serinin ilk iki maçında görev alamayacak.

BASKONIA'DA ŞUTÖR UZUNLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Baskonia uzunlarından aldığı üç sayı katkısıyla da dikkat çekiyor. Alman oyuncu Johannes Vouigtmann 8.6 sayı ortalamasıyla oynarken üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı %58.5 isabet oranıyla takımının en keskin şutörü olarak dikkat çekiyor. Letonyalı uzun Janis Timma da %41.4 üç sayı isabet oranıyla 7.8 sayı ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE DOĞUŞ CEPHESİ

Temsilcimizde takımın en önemli oyuncusu olarak Jan Vesely göze çarpıyor. Çek oyuncu normal sezonu 12.9 sayı ve 4.9 ribaund ortalamalarıyla tamamladı. Ona en büyük destek 11.4 sayı ve 3.9 asist ortalamalarıyla Brad Wanamaker'dan geldi. ABD'li oyuncu James Nunnally ise 10. sayı ortalamasının yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden yakaladığı %59.5'lik isabet oranıyla ligin en başarılı şutörü konumunda. %43.4 üç sayı isabet oranıyla 9.6 sayı ortalaması tutturan İtalyan yıldız Luigi Datome'nin play-off'ta göstereceği performans da sarı lacivertliler adına büyük önem taşıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat: 20.15

Salon: Ülker Spor Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Carmelo Paternico (İtalya)

Yayın: beIN Sports 3