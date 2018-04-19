Eurocup şampiyonu Galatasaray yurda döndü

Kadınlarda Eurocup şampiyonu olan Galatasaray, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Şampiyon takım, havalimanında taraftarlar tarafından karşılandı. Taraftarlar özellikle kaptan Işıl Alben ile Başantrenör Marina Maljkovic'e büyük ilgi gösterdi. Marina Maljkovic, Allie Quigley, Işıl Alben ve Kaela Davis basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gerginliği üzerlerinden attıklarını söyleyen Marina Maljkovic, "Bu durumu balona benzetiyorum. Bugün bira daha rahatladık. Gülüp, keyfini çıkartabiliriz. Herkese teşekkür ederim. Hep bizim yanımızda oldular. Biz de kupa ile dönmeyi başardık" diye konuştu.



MALJKOVİC: "TAKIM OLARAK KALMANIN ÖDÜLÜNÜ ALDIK"

Sezon içerisinde sıkıntılar yaşamalarına rağmen takım olarak kalmayı başardıklarını vurgulayan Maljkovic, "Bir nokta geldi ve o noktada takım olarak vazgeçmemeyi öğrendik. Eurocup'ta böyle bir şans gelince herkes daha çok çalışmaya başladı. Takım olarak kalmanın, vazgeçmemenin ödülünü aldık. Galatasaray forması için savaştık ve kupa ile dönmeyi başardık. Oyuncularım ve takımım bunun cevabını herkese verdi. Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın gelecek planlarına dair yeterince açık bir cevap verildi. Yönetimimiz geldiği günden beri sıkı çalışıyor. Onların da Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın ne kadar çok sevildiğine şahit olduğunu düşünüyorum. İlk maçta Sinan Erdem'deki maçta görüldü. Mantık çerçevesinde gelecek planlarımızı kuracağız" şeklinde konuştu.

Sırp antrenör, ayrıca ilk Avrupa kupasını aldığı için mutlu olduğunu ve yapılacak daha çok şeyin olduğunu belirtti.



QUİGLEY: "ÇILGIN BİR SEZON OLDU"

Çılgın bir sezon olduğunu ve kupayı aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Allie Quigley, "Kupa ile bitirmek bizin için güzeldi. Orada da inanılmaz bir taraftar gurubu vardı. Onlara da teşekkür ediyorum. Bazen böyle maçlar oluyor. Kendinizi iyi hissettiğiniz. O da onlardan biriydi. İkinci maçta takım olarak herkes ön plana çıktı. Kupayı takımla birlikte aldık. Şu an tek konsantre olduğum şey Yakın Doğu serisi. Play-offta onlarla oynayacağız" ifadelerini kullandı.



IŞIL ALBEN: "MARİNA MALJKOVİC HİÇBİR ZAMAN PES ETMEMİZİ İSTEMEDİ"

Eurocup'ı müzelerine götürdükleri için mutlu olduklarını vurgulayan kaptan Işıl Alben ise, "Karşımızda evimizde çok iyi olan bir ekip vardı. Gerçekten orada harika bir taraftar desteği var. İstanbul'da iyi bir avantaj yakalamıştık. Taraftarımıza armağan olsun. Başkanımız ve yönetim kurulumuza gelip destekledikleri için teşekkür ederiz. Sezon zor oldu. Koçumuz Marina Maljkovic hiçbir zaman pes etmemizi istemedi. Saha içi ve dışında destek oldu. Avrupa'daki üçüncü kupamız. Camiamıza hayırlı olsun. Ben takımda olmasam ve takım şampiyon olsa aynı duyguları hissederdim. Biz hepimiz gelip, geçiciyiz. Asıl olan Galatasaray. Çalıştıktan sonra biraz da Allah yanınızda olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Takımın önemli isimlerinden Amerikalı Kaela Davis de hala heyecanlı olduğunu aktararak, "Biz maçı kazanarak kupayı kazanmak istiyorduk. Bunu başaramadık ama bizim için iyi bir maçtı. Tempoyu elimizde tuttuk ve kupayı kazandık" dedi.