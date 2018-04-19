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"En iyi savunmayı yaptık"

THY play-off ilk maçında Baskonia'yı 82-73'le geçen 'ta başantrenör maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı savunmaya vurgu yaptı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 02:02 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 02:11
Zeljko Obradovic En iyi savunmayı yaptık

Başantrenörü , THY play-off çeyrek final serisinde İspanyol temsilcisi Baskonia'yı 82-73 yenerek 1-0 öne geçtikleri maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, ilk yarıda ortaya koydukları basketbolu överek, şunları kaydetti:

"Agresif basketbol oynayan bir takıma karşı kendimizi hazırladık ve ilk yarıda çok iyi oynadık. En büyük sorunumuz ilk yarıda savunma ribauntlarını alamamaktı. Bu bölüm hariç maçın gidişatı bizim için çok olumluydu. Devre arasında maçın bitmediğini konuştuk. Çok karakterli bir takım ve maça döndüler. İkinci maçta da agresif olacaklardır. Kontrol bizdeydi bu akşam. Oyuncularıma iyi oynadıkları için teşekkür ediyorum. Atmosfer muhteşemdi. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz."

İlk yarıda İspanyol temsilcisini 26 sayıda tutmaları hakkında da konuşan Obradovic, "En iyi savunmayı yaptık. Onların en iyi yaptığı şeyi durdurmaya çalıştık. Onların oyununda çok fazla olumlu şey var. Bunu durdurduk." diyerek sözlerini tamamladı.

MARTİNEZ: "FENERBAHÇE'NİN İSTEĞİNE KARŞILIK VEREMEDİK"

Baskonia Başantrenörü Pedro Martinez, Fenerbahçe Doğuş'un ilk yarıdaki isteğine karşılık veremediklerini getirdi.

Çok zor bir maç oynadıklarını vurgulayan Martinez, "Doğru başlamadık maça ve Fenerbahçe'nin isteğine karşılık veremedik. Oyuncularımla ikinci yarıdaki savaşları için gurur duyuyorum. Önümüzde 48 saat var ve hatalarımıza bakacağız." diye konuştu.

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