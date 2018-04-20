THY Euroleague play-off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'yla karşlaşacak. Serinin ilk maçını 82-73 kazanan temsilcimiz alacağı bir galibiyetle final four'un düzenleneceği Belgrad'ın kapılarını aralamak istiyor.

Serinin ilk maçında Fenerbahçe Doğuş hücumda dengeli skor dağılımıyla dikkat çekmişti. Brad Wanamaker 16 sayıyla ilk karşılaşmanın en skorer oyuncusu olmuştu. 10 sayı, 11 asistle double-double yapan Kostas Sloukas da gecenin kahramanlarındandı.

Fenerbahçe Doğuş, ilk maçta yaptığı etkili savunmayla rakibine zor anlar yaşattı. Baskonia, sezon genelide 94.2 Performans Verimlilik Oranı ("PIR") ile oynarken serinin ilk maçında bu rakam 65'e kadar düştü. Öte yandan, Fenerbahçe 17 top kaybıyla, bu kategoride sezonun en kötü 3. maçını oynamasına karşın karşılaşmayı kontrol altında tutmayı başardı ve sezon ortalaması 82.5 olan rakibine ilk yarıda 26, toplamda ise 73 sayı izni verdi.

BAŞANTRENÖRLER NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic serinin ilk maçının ardından yaptığı açıklamada özellikle ilk yarıda ortaya konan basketbol hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli antrenör "Agresif basketbol oynayan bir takıma karşı kendimizi hazırladık ve ilk yarıda çok iyi oynadık." dedi ve şöyle devam etti "En büyük sorunumuz ilk yarıda savunma ribauntlarını alamamaktı. Bu bölüm hariç maçın gidişatı bizim için çok olumluydu. Devre arasında maçın bitmediğini konuştuk. Çok karakterli bir takım ve maça döndüler. İkinci maçta da agresif olacaklardır. Kontrol bizdeydi bu akşam. Oyuncularıma iyi oynadıkları için teşekkür ediyorum. Atmosfer muhteşemdi. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Baskonia Başantrenörü Pedro Martinez ise ilk maçın ardından şu ifadeleri kullandı, "Doğru başlamadık maça ve Fenerbahçe'nin isteğine karşılık veremedik. Oyuncularımla ikinci yarıdaki savaşları için gurur duyuyorum. Önümüzde 48 saat var ve hatalarımıza bakacağız."

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