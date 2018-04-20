Olympiakos, Zalgiris'i mağlup etti, seriyi eşitledi

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos konuk ettiği Litvanya ekibi Zalgiris'i 79-68 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-15 önde geçen ev sahibi Olympiakos, soyunma odasına da 41-32 üstün girdi.

Zalgiris, daha iyi hücum yaptığı üçüncü çeyrekte farkı kapatarak dördüncü periyota 54-54 beraberlikle girmeyi başardı. 9-0'lık seriyle başladığı son periyotta iyi savunma yapan Olympiakos, mücadeleden 79-68 galip ayrıldı.

Geriye düştüğü play-off çeyrek final serisini 1-1'e getiren Olympiakos'ta Jamel Mclean 21, Vassilis Spanoulis 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Zalgiris'te en skorer oyuncu, 20 sayı üreten Brandon Davies oldu.

Serinin üçüncü maçı, Litvanya ekibi Zalgiris'in ev sahipliğinde 24 Nisan Salı günü oynanacak.