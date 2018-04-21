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Doğuş dereyi geçti

Doğuş THY Avrupa Ligi serisinin ikinci maçında da Baskonia’yı devirdi ve üst üste 4’üncü için kapıyı ardına kadar açtı.

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Fenerbahçe Doğuş dereyi geçti
THY Avrupa Ligi playoff serisi ikinci maçında Doğuş, Baskonia'yı 95-89 yenerek evinde 2'de 2 yaptı. İlk maçın aksine Fenerbahçe savunması bu maçta etkili olamadı ama bu sefer hücum ribauntları (9-6) asistlerde 15-21 geride olan sarı-lacivertlilerin gizli silahı oldu. Büyük çekişme yaşanan maçın son periyodunda skor 72-72'de eşitlendikten sonra 10-3'lük seri ile 82-75'i bulan Kanarya, hücumda boş şutları kaçırsa da Wanamaker ve Vesely'nin kritik basketleri ile maçı 95-89 kazandı. Serinin üçüncü maçı salı günü İspanya'da oynanacak. Kanarya, bu maçı da kazanırsa üst üste 4. kez 'e yükselecek.
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Fenerbahçe Doğuş dereyi geçti
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