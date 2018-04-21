Yazık oldu YDÜ’ye

Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali
'nde Yakın Doğu Üniversitesi
, Macaristan
'ın Sopron Basket
takımına 68-65 mağlup olarak finale kalamadı. Kötü başladığı maçın son bölümünde 61-48 geri düşen temsilcimiz, 14-0'lık seri ile öne geçse de gerisini getiremedi ve Milovanovic'in son saniye üçlüğü ile 65-68 mağlup oldu. Sopron Basket, finalde Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'un rakibi oldu. YDÜ ise Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla üçüncülük maçı oynayacak.
Organizasyonda final ve üçüncülük maçları yarın oynanacak.