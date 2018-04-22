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'nde şampiyon oldu

Rus ekibi , Finalinde Sopron Basket'i 72-53 mağlup ederek şampiyon oldu.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 23:01
Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon UMMC Ekaterinburg oldu

Dörtlü Finali'nde turnuvanın ev sahibi Sopron Basket'i 72-53 mağlup eden , şampiyonluğa ulaştı.

Macaristan'ın Sopron kentinde bulunan Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapan UMMC Ekaterinburg, ilk periyodu 22-15 üstün geçti. İkinci periyotta da vites düşürmeyen Rusya temsilcisi, 20-15'lik çeyrek skoruyla soyunma odasına 42-30 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte hücum etkinliği kaybeden Ekaterinburg, buna rağmen savunmada rakibine fazla sayı şansı tanımazken, maçın final periyoduna 11 sayı farkla üstün girdi: 53-42. Maçın final periyodunda rahat bir oyun sergileyen UMMC Ekaterinburg, Macar rakibini 72-53'lük skorla devirerek 4'üncü kez kupanın sahibi oldu.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 21 sayıyla Sopron Basket'ten Yvonne Turner olurken, şampiyon Ekaterinburg'dan Emma Meesseman 19 sayı üretti.

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Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon UMMC Ekaterinburg oldu
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