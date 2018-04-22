Ufuk Sarıca "Coşmuş bir Galatasaray Odeabank vardı"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 77-73 yenen Galatasaray Odeabank'ın başantrenörü Oktay Mahmuti, maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mahmuti, ilk yarıda hem savunmada hem de hücumda etkili olduklarını belirterek, "İkinci yarıda Hendrix yorulunca etkili olamadık. Her ne kadar şans lehimize olmasa da hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı basketbolcu Alex Renfroe ise çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini, kalan maçları da kazanmak istediklerini kaydetti.

UFUK SARICA: "COŞMUŞ BİR GALATASARAY ODEABANK VARDI"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca, maçı ilk yarıda oynadıkları basketbolla kaybettiklerini dile getirdi.

Sarıca, Galatasaray Odeabank'ın mücadeleyi kazanmayı hak ettiğini vurgulayarak, "Maçı ilk yarıda kaybettiğimizi söyleyebilirim. İlk yarıda çok kötü yüzdelerle hücum ettik ve 22 sayıda kaldık. Bunun nedeni topu paylaşmamamız ve bireysel hareket etmemizdi. Havaya girmiş, coşmuş bir Galatasaray Odeabank vardı. Ligin sonuna geliniyor. Son 4 maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı oyuncu Kyle Weems de oynadıkları basketbol sebebiyle hayal kırıklığına uğradıklarını aktardı.