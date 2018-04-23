Yakın Doğu’dan buruk kapanış!

Kadınlar Avrupa Ligi
üçüncülük maçında Yakın Doğu
Üniversitesi, Rus temsilcisi Dinamo Kursk
'a 87-82 yenildi ve kürsünün dışında kaldı. Büyük bir çekişme yaşanan ilk yarı 46-44 Dinamo Kursk üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Petrovic ve Vadeeva'nın sayıları ile üstünlüğü ile Rus ekibi final periyoduna 75-66 önde girdi.
Son bölümde Yakın Doğu farkı eritti ve 35. dakika 78-76 geçilirken, maç sonunu daha iyi oynayan Kursk, 87-82'lik galibiyet ile Avrupa Ligi üçüncüsü oldu. Macaristan'daki Dörtlü Final'de şampiyon ise ev sahibi Sopron'u 72-53 yenen Rus ekibi Ekaterinburg oldu.