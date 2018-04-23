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’dan buruk kapanış!

’nde üçüncülük maçında ’a 87-82 mağlup olan temsilcimiz dördüncülükle yetindi

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Yakın Doğu’dan buruk kapanış!
Kadınlar üçüncülük maçında Üniversitesi, Rus temsilcisi 'a 87-82 yenildi ve kürsünün dışında kaldı. Büyük bir çekişme yaşanan ilk yarı 46-44 Dinamo Kursk üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Petrovic ve Vadeeva'nın sayıları ile üstünlüğü ile Rus ekibi final periyoduna 75-66 önde girdi. Son bölümde Yakın Doğu farkı eritti ve 35. dakika 78-76 geçilirken, maç sonunu daha iyi oynayan Kursk, 87-82'lik galibiyet ile Avrupa Ligi üçüncüsü oldu. Macaristan'daki Dörtlü Final'de şampiyon ise ev sahibi Sopron'u 72-53 yenen Rus ekibi Ekaterinburg oldu.
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Yakın Doğu’dan buruk kapanış!
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