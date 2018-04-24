THY Eurolaegue play-off turu 3. maçında Fenerbahçe Doğuş, Baskonia'ya konuk oluyor. Serinin ilk iki maçını evinde kazanan sarı lacivertliler karşılaşmadan galip ayrılması halinde Belgrad'da düzenlenecek finail four'da mücadele etme hakkı kazanacak.

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon Baskonia'ya karşı oynadığı 4 maçı da kazandı. Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde henüz play-off maçı kaybetmeyen sarı lacivertlilerin yakaladığı 11 maçlık play-off galibiyet serisi THY Euroleague tarihinin en uzun play-off galibiyet serisi olarak dikkat çekiyor.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat: 22.00

Salon: Fernando Buesa

Hakem: Sreten Radovic (Hırvatistan), Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)

Yayın: beIN Sports 3