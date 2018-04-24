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final four için Baskonia deplasmanında

, play-off 3. maçında İspanyol ekibi Baskonia'nın konuğu oluyor. Seride 2-0 önde olan temsilcimiz, karşılaşmadan galip ayrılması halinde final four'a yükselecek.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 18:39
Fenerbahçe Doğuş final four için Baskonia deplasmanında

THY Eurolaegue play-off turu 3. maçında , Baskonia'ya konuk oluyor. Serinin ilk iki maçını evinde kazanan sarı lacivertliler karşılaşmadan galip ayrılması halinde Belgrad'da düzenlenecek finail four'da mücadele etme hakkı kazanacak.

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon Baskonia'ya karşı oynadığı 4 maçı da kazandı. Sırp başantrenör yönetiminde henüz play-off maçı kaybetmeyen sarı lacivertlilerin yakaladığı 11 maçlık play-off galibiyet serisi tarihinin en uzun play-off galibiyet serisi olarak dikkat çekiyor.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat: 22.00
Salon: Fernando Buesa
Hakem: Sreten Radovic (Hırvatistan), Sasa Pukl (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya)
Yayın: beIN Sports 3

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Fenerbahçe Doğuş final four için Baskonia deplasmanında
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