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, 'u farklı geçti

, play-off serisinde 'u 80-60'lık skorla geçerek seride durumu 2-1'e getirdi. Serinin dördüncü maçı 26 Nisan Perşembe günü oynanacak.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018 22:37
Zalgiris Kaunas, Olympiakos'u farklı geçti

Basketbol play-off çeyrek final üçüncü maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris, Yunanistan'ın takımını 80-60 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Zalgirio Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 21-19 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 47-36 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 67-50 önde giren Litvanya temsilcisi, karşılaşmadan 80-60 galip ayrılarak seride durumu 2-1'e getirdi.

Zalgiris'te Brandon Davies 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Paulius Jankunas 13 ve Kevin Pangos 12 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Konuk takımda ise Vassilis Spanoulis 14, Brian Roberts 11 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Serinin dördüncü maçı, Litvanya ekibi Zalgiris'in ev sahipliğinde 26 Nisan Perşembe günü oynanacak.

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Zalgiris Kaunas, Olympiakos'u farklı geçti
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