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final four'da

, play-off serisi 4. maçında Khimki Moskova'yı 79-73 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve final four'a kalan ilk takım olmayı başardı.

Giriş Tarihi: 25.4.2018 22:28
CSKA Moskova final four'da

play-off serisi 4. maçında , Khimki Moskova'yı 79-73 mağlup etti ve seride durumu 3-1'e getirerek bu sezon final four'a yükselen ilk takım olmayı başardı.

CSKA Moskova'da 26 sayıyla oynayan Cory Higgins galibiyetin mimarı olurken ona en büyük destek 16 sayı ve 12 ribaundla double-double yapan Othello Hunter'dan geldi. Sergio Rodriguez de 15 sayı, 8 asistle oynadı.

Khimki Moskvoa da, normal sezonu sayı kralı olarak tamamlayan Alexey Shved bu maçı da 27 sayıyla tamamlamasına karşın bu performansı galibiyet için yeterli olmadı. Geçtiğimiz sezonu Yeşilgiresun Belediyespor'da geçiren Anthony Gill de 22 sayı ve 7 ribaundla oynadı.

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CSKA Moskova final four'da
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