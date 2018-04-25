Khimki, CSKA Moskova'yı geçti seriye tutundu

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Rusya'nın Khimki takımı, bir diğer Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 79-73 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

Mytishchi Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 17-15 önde geçen Khimki, soyunma odasına da 44-42 üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 60-57 önde giren ev sahibi takım, karşılaşmayı da 79-73 kazanarak seride durumu 2-1 yaptı.

Khimki'de Alexey Shved 27, Anthony Gill 22 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. CSKA Moskova'da ise Cory Higgins 26, Othello Hunter 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Serinin dördüncü maçı, Khimki'nin ev sahipliğinde 27 Nisan Cuma günü oynanacak.