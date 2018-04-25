Real Madrid, Panathinaikos'u geçti, final four'a çok yaklaştı

THY Euroleague, play-off serisi üçüncü maçında Panathinaikos'u konuk eden Real Madrid karşılaşmadan 81-74 galip ayrılarak seride 2-1 öne geçti. Real Madrid'de sağ diz çarpraz bağlarının kopması nedeniyle 8 ayı aşkın süredir parkelerden uzak kalan Sergio Llull, bu maçla geri döndü ve 19 dakika süre aldığı karşılaşmayı 8 sayı ve 4 asistle tamamladı.

Ev sahibi ekipte 3/3 üç sayı isabetiyle 17 sayı atan Jaycee Carroll takımının en skorer oyuncusu oldu. Sloven yıldız Luka Doncic karşılaşmayı 7 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle noktaladı.

Panathinaikos'ta 26 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olan Nick Calathes'in çabaları galibiyet için yeterli olmadı. James Gist 15 sayı 5 ribaundla oynarken Mike James 14 sayı attı.

PABLO LASO: GERİ DÖNMEK İÇİN DAHA İYİ BİR GÜN BULAMAZSINIZ

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso maç sonrasında yaptığı açıklamada çok sert bir maç oynadıklarını belirtti ve şöyle devam etti "Kötü bir ilk yarı geçirdiğimizi düşünüyorum. Parlak bir şey yapmadık, serbest atışları kaçırdık. İkinci yarıda kontrolü ele geçirdik, avantajı iki kere yakaladık. Ancak Panathinaikos mücadele etmeyi bırakmayan bir takım. Geri dönmeyi başardılar. Bu nedenle maç sonunda faul problemi gibi bazı sıkıntıları kontrol altında tutmak durumunda kaldık. Topu iyi çevirip uygun şut imkanlarını yakaladık. Carroll son anlarda harikaydı, ancak bütün takım büyük bir çaba gösterdi. Sergio'nun [LLull] geri dönmüş olmasında çok mutluyum. Büyük olasılıkla onu biraz acele ettirdik. Ancak geri dönmek için bundan daha iyi bir gün bulamazsınız. Bugün geri dönmesinden ve oynadığı oyundan çok mutluyum."

SERGİO LLULL: KAZANIP FİNAL FOUR'A YÜKSELECEĞİZ

8 ayı aşkın süredir parkelerden uzak kaldıktan sonra Panathinaikos karşısında geri dönen Sergio Llull ise maç sonu yaptığı açıklamada "Geri döndüğüm için gerçekten çok mutluyum." dedi ve şöyle devam etti "Bu sevgiyi ve taraftarlarımızın desteğini hissettiğim için çok mutluyum. Bizi destekleyen bütün taraftarlara ve Real Madrid'de bizimle birlikte çalışan herkese teşekkür ederim. Burada olmam için çok yardım ettiler. Çok uzun süre uzak kaldım. Sakat bir dizle saha kenarında oturmak zor. Uzun bir yolculuk oldu ancak sonunda geri döndüm ve mutluyum. Bizim için önemli bir galibiyetti. Cuma gücü bir başka savaşımızın olduğunu biliyoruz. Ancak taraftarımızın önünde %100'ümüzü gereceğiz ve kazanıp Final Four'a yükseleceğiz."