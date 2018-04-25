Rezervasyon ertelendi

THY Avrupa Ligi
play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Baskonia'ya konuk olan Fenerbahçe
Doğuş, parkeden 88-83 yenik ayrılarak, serideki ilk yenilgisini aldı. Kanarya, ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı. İkinci çeyrek dengede sürerken (37-35), bitime 2 dakika kala Baskonia, üst üste bulduğu sayılarla farkı açtı ve ilk yarıyı 47-38 üstün bitirdi. Üçüncü çeyreğin sonunda ise roller değişti ve periyodu Gudiric ve Vesely'nin önderliğinde iyi kapatan Fenerbahçe, son çeyrek başlarken, farkı 1'e indirdi: 67-66.
Ancak son çeyreğe seyirci desteğiyle çok iyi başlayan ve sarılacivertlilere yaklaşık 5 dakika sayı attırmayan Baskonia 15-0'lık seriyle 82-66'yı buldu. Kanarya bitime 2.17 kala farkı 6'ya indirse de (84-78), geri dönüş çabası sonuç vermedi ve Baskonia seriyi yarın oynanacak 4'üncü maça taşıdı.
Bu mağlubiyetle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi playoff'larında süregelen 11 maçlık galibiyet serisi de son buldu. SALAH LİVERPOOL'U SIRTINDA TAŞIYOR
ŞAMPIYONLAR Ligi'nde yarı final heyecanı, gollü bir mücadeleyle başladı. Liverpool, yarı finalin ilk ayağında Anfield Road'da konuk ettiği Cengiz Ünder
'li Roma'yı 5-2 mağlup etti. Ada temsilcisi, final yolunda önemli bir avantaj yakalarken, Premier Lig
'de yılın futbolcusu ödülüne layık görülen Muhammed Salah, gözünü daha yükseklere diktiğini belgeledi. Mısırlı yıldız, 35'inci dakikada örümcek ağlarını alan vuruşuyla perdeyi açarken, 45'te farkı ikiye çıkardı. Salah, soyunma odası dönüşü vitesi düşürmedi. 56'da Sadio Mane
, 61'de Roberto Firmino, Salah'ın ikramlarıyla skoru 4-0'a taşıdı. Firmino, 68'de köşe atışından gelen topu kafayla ağlara yolladı: 5-0. Salah'ın 75'te kenara alınması dengeleri değiştirdi. Roma, 81'de Edin Dzeko ve 85'te penaltıdan Diego Perotti'nin attığı gollerle, 2 Mayıs'taki rövanşa bir nebze umut taşıdı: 5-2.