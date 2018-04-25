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'ı farklı yendi, seride öne geçti

, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında 'ı evinde 90-53'lük skorla geçerek seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 19 sayı atan Jantel Lavender galibiyetin mimarı oldu. Serinin ikinci maçı 28 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

İHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 21:47
Yakın Doğu Üniversitesi Galatasaray'ı farklı yendi, seride öne geçti

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında , sahasında 'ı 90-53 farklı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı cumartesi günü oynanacak. İki galibiyete ulaşan ekip yarı finale adını yazdıracak.

Salon: Caferağa
Hakemler: Murat Ciner xx, Sinem Tetik xx, Dorukhan Kalyoncu xx
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot xx 13, Olcay Çakır Turgut xx 8, McBride xxx 14, Lavender xxx 19, Holingsvorth xx 9, Bahar Çağlar xx 4, Cansu Köksal xx 9, Gruda xxx 14, Gökçe Doğan x
Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu
Galatasaray: Işıl Alben xx 6, Epoupa xx 13, Tuğba Taşçı x, Dubljevic xx 8, Petronyte xxx 22, İrem Naz Topuz x 2, Davis x 2, Özge Kavurmacıoğlu x, Gizem Başaran x, Merve Uygül x
Başantrenör: Marina Maljkovic
1. Periyot: 23-9 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
Devre: 40-33 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)
3. Periyot: 68-42 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

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Yakın Doğu Üniversitesi Galatasaray'ı farklı yendi, seride öne geçti
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