Baskonia - Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

THY Euroleague play-off serisi 4. karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, İspanyol temsilcisi Baskonia'ya konuk oluyor. Sarı lacivertliler için galibiyet Final Four anlamına geliyor.



Fenerbahçe Doğuş 24 Nisan Salı günü oynanan karşılaşmada Baskonia'ya 88-83 mağlup olmuştu. Bu mağlubiyetle seride durum 2-1'e gelirken sarı lacivertliler Sırp Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki ilk play-off mağlubiyetini almıştı.



Karşılaşma öncesi kulüp resmi sitesine açıklamalarda bulunan Obradovic daha iyi olmaları gerektiğinin altını çizdi. Sırp çalıştırıcı "Yarın elimizde, herkesin mücadele etmek istediği Final Four'a ulaşabilmek için yine önemli bir fırsat olacak." dedi ve şöyle devam etti "Bunu yapabilmek için üçüncü maçtan daha iyi oynamalıyız. Daha iyi konsantre olmalı ve bir önceki karşılaşmadaki kötü anları tekrarlamamalıyız. Ve elbette bu karşılaşmada daha iyi oynamanın yolunu bulmalıyız."



Fenerbahçe Doğuş'un İtalyan uzunu Nicolo Melli ise serinin 3. karşılaşmasında üçüncü periyotu yeterince agresif oynamadıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı "Maç boyunca daha sert olmalıydık. Buna bir sonraki karşılaşmada izin veremeyiz. Yarınki karşılaşma daha da sert olacak ve buna daha iyi bir şekilde odaklanabilmeliyiz."



Alacağı bir galibiyetle seriyi İstanbul'a uzatma amacında olan Baskonia'da, başantrenör Pedro Martinez 88-83 kazandıkları karşılaşmanın ardından şunları söylemişti, "Geride olsalar bile her zaman geri dönüş yapabileceklerini hissettiren bir takıma karşı oynanan çok zor bir maçtı. Oyuncular taktik olarak çok iyi hazırlanarak hücumda ve savunmada sürekli bize tehdit oluşturuyorlardı. Bizim de hazır olmamız gerekiyordu.

10 sayının üzerinde atan 6 oyuncu ve 8 sayı atan [Janis] Timma'ya sahip olduğumuz için mutluyum. Bu bir takım performansıydı. Savunmada sıkıntı çektik ancak bunu telafi etmeyi başardık. Şimdi bunu korumamız, geliştirmemiz lazım, özellikle Jan Vesely'ye karşı."

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA



Saat: 22.00

Salon: Fernando Buesa

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Piotr Pastusiak (Polonya)

Yayın: beIN Sports Haber