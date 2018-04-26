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Cavaliers'a 'ten hayat öpücüğü!

, 'in son saniye basketiyle yenerek Doğu Konferansı ilk tur serisinde 3-2 öne geçti. , ile oynadığı NBA Batı Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazanarak tur atladı.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 10:58
Cavaliers'a LeBron James'ten hayat öpücüğü!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında 'u 122-104 yenen , seriyi 4-1'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 122-104 mağlup ederek Batı Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazandı.

Rockets'ta Clint Capela 26 sayı, 15 ribaunt, James Harden 24 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, Eric Gordon 19 sayı ve Chris Paul 12 sayı, 9 asist, 5 ribauntla oynadı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 23 sayı, 14 ribaunt, 20 sayı ve Jeff Teague 17 sayı, 7 asistle mücadele etti.

CAVALIERS, LEBRON'UN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

ile arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 5. karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Cavaliers, 'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 98-95 galip ayrıldı ve 3-2 öne geçti.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James, 44 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle "double double" yaptı. 33 yaşındaki James, play-off kariyerindeki 21'inci 40 sayılık performansına imza attı. Kyle Korver 19 sayı, 6 ribaunt, da 11 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.

Pacers cephesinde Domantas Sabonis'in 22 sayı, 5 ribaunt, Thaddeus Young'ın 16 sayı, 6 ribaunt ve Victor Oladipo'nun 12 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 122-104 (4-1)

Thunder-Utah Jazz: 107-99 (2-3)

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 98-95 (3-2)

Toronto Raptors-Washington Wizards: 108-98 (3-2)

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Cavaliers'a LeBron James'ten hayat öpücüğü!
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