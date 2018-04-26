Cavaliers'a LeBron James'ten hayat öpücüğü!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Minnesota Timberwolves'u 122-104 yenen Houston Rockets, seriyi 4-1'e getirdi ve konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, ağırladığı Minnesota Timberwolves'u 122-104 mağlup ederek Batı Konferansı ilk tur serisini 4-1 kazandı.

Rockets'ta Clint Capela 26 sayı, 15 ribaunt, James Harden 24 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, Eric Gordon 19 sayı ve Chris Paul 12 sayı, 9 asist, 5 ribauntla oynadı.

Timberwolves'ta Karl-Anthony Towns 23 sayı, 14 ribaunt, Jamal Crawford 20 sayı ve Jeff Teague 17 sayı, 7 asistle mücadele etti.

CAVALIERS, LEBRON'UN SON SANİYE BASKETİYLE KAZANDI

Cleveland Cavaliers ile Indiana Pacers arasındaki Doğu Konferansı ilk tur serisi 5. karşılaşması, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Cavaliers, LeBron James'in son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 98-95 galip ayrıldı ve 3-2 öne geçti.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu James, 44 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle "double double" yaptı. 33 yaşındaki James, play-off kariyerindeki 21'inci 40 sayılık performansına imza attı. Kyle Korver 19 sayı, 6 ribaunt, Kevin Love da 11 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.

Pacers cephesinde Domantas Sabonis'in 22 sayı, 5 ribaunt, Thaddeus Young'ın 16 sayı, 6 ribaunt ve Victor Oladipo'nun 12 sayı, 12 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 122-104 (4-1)

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 107-99 (2-3)

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 98-95 (3-2)

Toronto Raptors-Washington Wizards: 108-98 (3-2)