CSKA Moskova, Khimki'yi devirdi Dörtü Final'e yükseldi

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımı, bir diğer Rus temsilcisi Khimki'yi 89-88 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.

Mytishchi Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 32-25 önde geçen CSKA Moskova, soyunma odasına da 57-44 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 71-65 önde giren konuk takım, karşılaşmadan 89-88 galip ayrıldı.

Seriyi 3-1 kazanan CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş ve Zalgiris'in ardından Dörtlü Final'e çıkan üçüncü ekip oldu.

CSKA Moskova'ya galibiyeti getiren son basketi atan Cory Higgins 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Andrey Vorontsevich 15 sayıyla oynadı.

Khimki'de ise 36 sayı üreten Alexey Shved, Avrupa Ligi'ndeki kariyer rekorunu kırdı.

CSKA Moskova, Dörtlü Final'in yarı final ayağında Real Madrid-Panathinaikos Superfoods eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.