Fenerbahçe, Beşiktaş'ı geçti yarı finale yükseldi Fenerbahçe, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk olduğu Beşiktaş'ı 79-64 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 79-64 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve yarı finale yükseldi. Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikasını Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 11-8 önde geçti. Siyah-beyazlılar, hücumda sayı üretmekte sorun yaşarken, sarı-lacivertliler ilk periyodu 21-13 üstün tamamladı. İkinci çeyreğe Esra Ural Topuz'un sayılarıyla giren Fenerbahçe, 12. dakikada farkı 12'ye çıkardı: 13-25. Beşiktaş, Kübra Siyahdemir'in üç sayılık basketleriyle farkı kapatmaya çalışsa da boyalı alanda Ayşe Cora'yla etkili olan sarı-lacivertliler, 16. dakikaya 37-21 önde girdi. Periyodun son bölümünde tempo, top kayıplarıyla oldukça düşerken, Fenerbahçe soyunma odasına 39-30 önde gitti. İkinci yarıya hücumda etkili başlayan Beşiktaş, 24. dakikada farkı 4'e indirdi: 38-42. Sarı-lacivertliler, hücumda tempoyu artırarak 6-0'lık seriyle 25. dakikada farkı tekrar açtı ve skoru 48-38'e getirdi. Ayşe Cora ve Sottana'yla dış atışlarda isabet bulan Fenerbahçe, final periyoduna 61-47 önde girdi. Son çeyreğe hücumda kolay sayılar bularak başlayan sarı-lacivertliler, 35. dakikada farkı 22 sayıya (75-53) çıkardı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, karşılaşmayı 79-64 kazandı. Karşılaşmanın son bölümünde bir grup siyah-beyazlı taraftar, Fenerbahçe ve sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Öte yandan, aktif basketbol kariyerini sonlandırma kararı alan Beşiktaş'ın Karadağlı oyuncusu Iva Radosavljevic'e, karşılaşma öncesinde plaket verildi. Salon: BJK Akatlar Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ayhan Baykara, Alper Elçikoca Beşiktaş: Esra Erden Atacan, Zellous 6, Kübra Siyahdemir 16, Mosby 22, Radosavljevic 16, Sevgi Uzun 2, Burcu Çiğil, Nur Nihan Dabakoğlu, Meltem Avcı, Sera Özelçi, Gonca Karataş 2, Buse Özek Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Sottana 10, Tuğçe Canıtez 10, Verameyenka 12, Vaughn 8, Ayşe Cora 21, Esra Ural Topuz 8, Plum 6, Pelin Bilgiç, Merve Arı, Melisa Korkmaz, Zeynep Şevval Gül 1. Periyot: 13-21

Devre: 30-39

3. Periyot: 47-61 GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU