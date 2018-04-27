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Fenerbahçe Doğuş, play-off serisi 4. maçında 'yı 92-83 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a kaldı. Böylelikle sarı lacivertliler Sırp başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde üst üste 4. kez Final Four oynama hakkı kazandı. Temsilcimizin yarı finaldeki rakibi Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımı olacak.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 02:03
Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de Final Four'da

Basketbol Takımı, play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında İspanyol temsilcisi 'yı deplasmanda 92-83 yenerek Dörtlü Final'e çıktı.

Baskonia karşısında seriyi 3-1 kazanan son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, üst üste dördüncü kez Dörtlü Final'e çıkma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertli ekip, Dörtlü Final'in yarı final mücadelesinde Litvanya'nın Zalgiris takımıyla eşleşti.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ev sahibi ekip, Huertas, Garino ve Beaubois'in basketleriyle beşinci dakika içinde farkı altı sayıya çıkardı: 14-8. Yedinci dakikada 17-17 eşitliği yakalayan sarı-lacivertli ekip, Melli ve Guduric'in üç sayılık basketleriyle ilk çeyreği 25-19 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte rakip potada yine Melli ve Guduric'in üç sayılık atışlarından boş dönmeyen Fenerbahçe Doğuş, 12. dakikada farkı ilk kez çift haneli rakamlara çıkardı: 22-33. Sekiz dakika boyunca Poirier ve Huertas ile 8 sayı üretebilen Baskonia karşısında temposunu düşürmeyen Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 48-32 üstün gitti.

İspanyol rakibi karşısında üstün oyununu üçüncü çeyreğe taşıyan Fenerbahçe Doğuş, farkı 21 sayıya çıkardı ve mücadelenin 26. dakikasında 68-47 öne geçti. Voigtmann'ın üç sayılık basketlerinin yardımıyla 13 sayılık seri yakalayan Baskonia, skoru 68-60'a getirse de sarı-lacivertliler, son çeyreğe 72-62 önde girdi.

Dördüncü periyodun ilk beş dakikasında rakibini 5 sayıda tutan ve farkın 10 sayının altına düşmesine izin vermeyen Fenerbahçe Doğuş, karşılaşmadan 92-83 galip ayrılırken, seriyi de 3-1 kazanarak Dörtlü Final'e kaldı.

Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

Salon: Fernando Buesa Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Piotr Pastusiak (Polonya)

Baskonia: Voigtmann 12, Huertas 11, Beaubois 13, Poirier 14, Garino 8, Vildoza, Timma, Shengelia 11, Janning 2, Diop 2, Granger 10

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 4, Guduric 22, Vesely 7, Ahmet Düverioğlu 4, Datome 5, Thompson 5, Melli 21, Sloukas 5, Kalinic 13, Ali Muhammed 6, Melih Mahmutoğlu

BASKONIA 83 - 92 FENERBAHÇE DOĞUŞ (MAÇ SONUCU)
Baskonia 19-25 Fenerbahçe Doğuş (1. periyot sonucu)
Baskonia 32-48 Fenerbahçe Doğuş (İlk yarı sonucu)
Baskonia 62-72 Fenerbahçe Doğuş (3. periyot sonucu)

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Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de Final Four'da
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