Valerie Garnier "Hücumda yüksek yüzdeyle oynadık"

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 79-64 yenilerek seriyi 2-0 kaybeden Beşiktaş'ta başantrenör Aziz Akkaya, karşılaşmayı ve seriyi kaybettikleri üzgün olduğunu söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aziz Akkaya, takımının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, "Maçı ve seriyi kaybettiğimiz için üzgünüm. Bu kadro derinliğiyle bu kadarını yapabildik. Sakat oyuncuların yokluğu da bizi maalesef etkiledi. Oyuncularım yüreğini ortaya koyarak mücadele etti. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sponsor desteği ve yatırımlarla büyük hedefleri olan bir takım haline geleceklerini aktaran Akkaya, şunları kaydetti:

"Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı olarak üzerine koyarak devam etmemiz lazım. Geriye dönüş olmamalı. Yatırımlar yapıldığında ben ligi daha iyi yerlerde bitireceğimize inanıyorum. Bizim hedefimiz Avrupa'da kupa kazanmak. Şartları daha iyi hale getirerek, Beşiktaş armasını daha yüksek yerlere çıkarmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın Karadağlı oyuncusu Iva Radosavljevic'in kariyerini sonlandırmasına da değinen tecrübeli başantrenör, şu değerlendirmede bulundu:

"Bazı antrenörler şanslı, bazıları ise şanssızdır. Radosavljevic gibi bir oyuncuyla çalıştığım için çok şanslıydım. Bize büyük katkılar verdi. Ben, bir sene daha bizimle kalması için ısrar ettim ama olmadı. Takımdan ayrılması gerçekten üzücü. Böyle oyuncular bulmak çok zor. Ona teşekkür ediyorum. Genç oyuncular, onu örnek almalı. İki sene onunla çalışmak güzeldi. İleride teknik kadroda da yer almak isterse ona kapımız her zaman açık."

VALERİE GARNİER "MUTLUYUZ"

Fenerbahçe Başantrenörü Valerie Garnier, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ancak play-off'larda ilerlemek için daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Yarı finaldeki rakiplerini beklediklerini aktaran Garnier, "Yarı finale yükseldiğimiz için mutluyuz. Kazandık çünkü hücumda yüksek yüzdeyle oynadık. Beşiktaş'a çok fazla ikinci şut şansı verdik. Gelecek maçlarda bu, takımım adına problem oluşturabilir. Beşiktaş'a karşı 12 hücum ribaundu kaybettik ve 15 top kaybı yaptık. Bizden fazla şut kullandılar. Eğer play-off'larda devam etmek istiyorsak bunları geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.