Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Beşiktaş - Karşıyaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sompo Japan, Tahincioğlu 'nin 27. haftasında Pınar ile karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.4.2018 11:18 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 11:26
Beşiktaş - Karşıyaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tahincioğlu 'nde sezonu iyi bir konumda kapatmayı hedefleyen Pınar Karşıyaka, bugün kendisini 3 yıl önce şampiyonluğa taşıyan Antrenör Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş Sompo Japan'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Akatlar Spor Salonu'nda saat 13.00'te start alacak. Konuk taraftarları salona alınmayacak. Beşiktaş - Karşıyaka maçı beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - KARŞIYAKA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

Karşıyaka'da kızının doğumu nedeniyle hafta içinde Almanya'ya giden Waters, maçta forma giyecek. Kadrosunda eski Karşıyakalı birçok ismi bulunduran 'ta ise daha önce yeşil-kırmızılılarda forma giyen Diebler ve Palacios, sakatlıkları nedeniyle yok.

Ligde Karşıyaka, 26 haftada 10 galibiyet alırken Kartal ise 17 galibiyetle Play-Off'u garantiledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Karşıyaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN