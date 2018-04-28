Beşiktaş - Karşıyaka maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonu iyi bir konumda kapatmayı hedefleyen Pınar Karşıyaka, bugün kendisini 3 yıl önce şampiyonluğa taşıyan Antrenör Ufuk Sarıca'nın çalıştırdığı Beşiktaş Sompo Japan'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele Akatlar Spor Salonu'nda saat 13.00'te start alacak. Konuk Karşıyaka taraftarları salona alınmayacak. Beşiktaş - Karşıyaka maçı beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

Karşıyaka'da kızının doğumu nedeniyle hafta içinde Almanya'ya giden Waters, maçta forma giyecek. Kadrosunda eski Karşıyakalı birçok ismi bulunduran Beşiktaş'ta ise daha önce yeşil-kırmızılılarda forma giyen Diebler ve Palacios, sakatlıkları nedeniyle yok.

Ligde Karşıyaka, 26 haftada 10 galibiyet alırken Kartal ise 17 galibiyetle Play-Off'u garantiledi.