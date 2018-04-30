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yarı finale yükseldi

'de 'ın forma giydiği , play-off ilk tur 7. maçında 'in yıldızlaştığı maçta 105-101 mağlup ederek seride durumu 4-3'e getirdi ve yarı finalde 'ın rakibi oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.4.2018 00:34 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 05:04
Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers yarı finale yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi () play-off'larında 'ı 105-101 yenen , seriyi 4-3 kazanarak konferans yarı finaline yükseldi.

Cavaliers, Doğu Konferansı play-off ilk tur serisi 7. maçında Indiana Pacers'ı konuk etti.

Quicken Loans Arena'da yapılan karşılaşmada ilk periyodu 31-19 önde tamamlayan Cavaliers, soyunma odasına 54-43 üstün gitti. Indiana Pacers, üçüncü periyotta farkı indirmesine rağmen son çeyreğe ev sahibi takımın 76-74 üstünlüğüyle gidildi. Dördüncü periyotta da rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Cavaliers, çekişmeli geçen karşılaşmadan 105-101 galip ayrılarak seriyi 4-3 kazandı ve yarı finale çıktı.

Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu , mücadelede attığı 45 sayıyla takımının konferans yarı finaline çıkmasında başrolü oynadı. Deneyimli oyuncu, kaydettiği 45 sayının yanı sıra 9 ribaunt, 7 asist ve 4 top çalmalık performans sergiledi. Ev sahibi takımda Tristan Thompson 15, Kevin Love da 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Cavaliers'ta milli basketbolcu , karşılaşmada süre almadı. Seriyi kaybeden Indiana Pacers'ta ise Victor Oladipo'nun 30, Darren Collison'ın 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Tek NBA şampiyonluğunu 2016'da yaşayan Cleveland Cavaliers, yarı finalde ile karşılaşacak.

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Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers yarı finale yükseldi
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