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, Hatay BŞB'yi farklı geçti

, Bilyoner.com play-off yarı final serisi ilk maçında 'u deplasmanda 73-58 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 22:50
Fenerbahçe, Hatay BŞB'yi farklı geçti

Bilyoner.com play-off yarı final turu ilk maçında , deplasmanda 'u 73-58 yendi.

Fenerbahçe bu sonuçla yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı 6 Mayıs Pazar günü yine Hatay'da yapılacak.

Salon: Antakya

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Tahsin Kuzu, Hüseyin Çelik

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 3, Paris 19, Mitchell 13, Snytsina 7, Seda Deniz 2, Devran Tanaçan, Ben Abdelkader 9, Bahar Öztürk 5, Merve Aydın

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Vaughn 10, Verameyenka 12, Tuğçe Canıtez 13, Sottana 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Ayşe Cora 8, Plum 5, Esra Ural Topuz, Zeynep Şeval Gül

1. Periyot: 15-23
Devre: 35-36
3. Periyot: 43-51

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Fenerbahçe, Hatay BŞB'yi farklı geçti
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