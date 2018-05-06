Darüşşafaka - Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte bu soruların cevapları... Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftasında, Darüşşafaka ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. 6 Mayıs Pazar günü saat 15:15'te başlayan maç NTV'den canlı yayınlanıyor.

İkinci maçlar

7 Mayıs Pazartesi:

18.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Afyon Belediyespor (Beylikdüzü)

18.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

8 Mayıs Salı:

14.00 Bahçeşehir KoleAntalyalyaspor (Caferağa)

19.00 Akhisar Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Akhisar Belediye)