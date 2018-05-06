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'nde 28. haftasında, ile karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 6.5.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 6.5.2018 16:01
CANLI - Darüşşafaka - Anadolu Efes

- maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte bu soruların cevapları... 'nde 28. haftasında, Darüşşafaka ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. 6 Mayıs Pazar günü saat 15:15'te başlayan maç NTV'den canlı yayınlanıyor.

İkinci maçlar

7 Mayıs Pazartesi:

18.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Afyon Belediyespor (Beylikdüzü)

18.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)

8 Mayıs Salı:

14.00 Bahçeşehir KoleAntalyalyaspor (Caferağa)

19.00 Akhisar Belediyespor-Bursaspor Durmazlar (Akhisar Belediye)

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