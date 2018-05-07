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Karşıyaka'dan kovuldu, 'yı şampiyon yaptı

'nın sezon başında sözleşmesi devam etmesine rağmen yollarını ayırdığı guard , transfer olduğu Yunanistan'ın takımını FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa taşırken finalin en değerli oyuncusu seçildi.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 14:42
Karşıyaka'dan kovuldu, AEK'yı şampiyon yaptı

Yeşil-kırmızılıların geçen sezon başkan Turgay Büyükkarcı'nın şube başkanlığı döneminde Best Balıkesir'den transfer ettiği Green, ligde 19 sayı, 4 ribaund, 3 asist, Şampiyonlar Ligi'nde ise 12.5 sayı, 3.5 ribaund, 4.8 asist ortalamaları tutturdu. Sezon sonu Play-Off'a kalamayan Karşıyaka'da kontratında indirim yapmayı kabul eden oyuncuyla yollar ayrılıp yerine aynı paraya Waters transfer edildi.

Green'in İzmir'den ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak transfer olduğu , ev sahipliği yaptığı FIBA Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonundaki ilk maçta çeyrek finalde 'yı eleyen UCAM Murcia'yı 77-75'le geçti. Green, finalde yine Karşıyaka'nın grubundan çıkan Monaco'yu 100-94 yenip şampiyon olan Yunan ekibini, 19 sayı, 5 ribaund, 3 asistle kupaya taşıdı. Finalin en skorer oyuncusu olan Green, organizasyonda MVP ödülünü de kazandı. FIBA ve ULEB arasındaki anlaşma gereği AEK ve Monaco, önümüzdeki sezon Eurocup'ta yer alacak.

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Karşıyaka'dan kovuldu, AEK'yı şampiyon yaptı
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