Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki 29. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 94-87 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes 21. galibiyetini alırken, küme düşme potasında yer alan Gaziantep Basketbol ise 20. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes'in Motum, Gaziantep Basketbol'un ise Carter ve Balazic ile dış atışlardan basketler bulduğu maçın ilk 4 dakikası 10-10 berabere geçildi. Oyuna kenardan dahil olan Orhan Hacıyeva ve Armand'ın üst üste kaydettiği sayılarla 7-0'lık seri yakalayan konuk takım, 7. dakikada 19-13 üstünlük yakaladı. Lacivert-beyazlıların pota altından Dunston'la bulduğu sayılara Armand'ın basketleriyle karşılık veren Gaziantep Basketbol, ilk periyodu 29-22 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de hızlı bir giriş yapan Gaziantep Basketbol, Armand ile serbest atıştan bulduğu sayılarla 11. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 22-33. Savunmada toparlanan ve boyalı alanı da etkili kullanan Anadolu Efes, Douglas'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 17. dakikada farkı 1'e indirdi: 41-42. Kalan bölümde Doğuş Balbay ile etkili olan Anadolu Efes karşısında Armand ve Balazic'in basketleriyle Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 53-47 önde gitti.

Üçüncü periyoda özellikle Simon ve Douglas ile dış atıştan bulduğu basketlerle 13-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 24. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 60-53. Konuk takımın Carter ve Miller'la bulduğu sayılara Motum, Simon ve Dunston ile cevap veren Anadolu Efes, final periyoduna 73-69 üstün girdi.

Dördüncü çeyreğe iki takım da hücumda tutuk başladı. Simon ve Doğuş Balbay'ın kazandırdığı basketlerle 7-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 34. dakikada 11 sayılık fark elde etti: 80-69. Miller ve Freimanis ile üst üste sayılar bulan Gaziantep Basketbol, 35. dakikada farkı 5'e indirdi: 80-75. Son bölümde serbest atıştan bulduğu sayılarla rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılamayı 94-87 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 10, Weems 2, Simon 20, Motum 25, Dunston 13, Birkan Batuk 6, Stimac 4, Douglas 14

Gaziantep Basketbol: Miller 20, Armand 25, Erol Can Çinko 2, Balazic 9, Carter 16, Orhan Hacıyeva 6, Murphy, Can Uğur Öğüt 2, Freimanis 7

1. Periyot: 22-29

Devre: 47-53

3. Periyot: 73-69

Beş faulle oyundan çıkan: 28.52 Douglas, 39.36 Dunston, 39.54 Weems (Anadolu Efes)