Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece, deplasmanda Muratbey Uşak'ı 33 sayı farkla 104-71 yendi.
Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikasını 11-2 önde geçtiği periyodu 25-20 üstün bitirdi.
İkinci periyodun başında ev sahibi ekibin savunmadaki açıklarını iyi değerlendiren konuk ekip aradaki sayı farkını arttırdı ve 15. dakikayı 38-28 skorla geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden ikinci çeyreğin sonunda Demir İnşaat Büyükçekmece, soyunma odasına 45-38 önde gitti.
Üçüncü periyotta üstünlüğünü devam ettiren konuk ekip final periyoduna 70-57 üstün girdi.
Son periyotta aradaki sayı farkını artıran Demir İnşaat Büyükçekmece, müsabakadan 104-71 galip ayrıldı.
Salon: Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Ersan Ergüler, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Muratbey Uşak: Efe Ceran 2, Şafak Edge 7, Özcan Sürücü, Calloway 4, Ali Yurtseven, Tayfun Erülkü 18, Carmichael 24, Murat Kozan 9, Mehmet Erim Özgül 2, Yiğit Özovalı 3, Süleyman Yavaş 2
Demir İnşaat Büyükçekmece: Wright 4, Oğulcan Baykan, Kairys 7, Simpson 12, Burak Can Yıldızlı, Melih Yıldız 8, Walker 21, İlkan Karaman 24, Stojanovski 6, Robinson 13, Merthan Mutlu 9, Muhammed Faikal Altınkalem
1. Periyot: 20-25
Devre: 38-45
3. Periyot: 57-70