Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 81-77 yendi

Konuk ekip, bu sonuçla 12. galibiyetini alırken, ev sahibi ekip ise 18. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 7. dakikanın başında farkı 13 sayıya çıkardı: 21-8. Toparlanan Pınar Karşıyaka, bitime 10 saniye kala beraberliği (23-23) yakaladı. Ev sahibi ekip, Thompson'un basketiyle ilk periyodu 25-23 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Kennedy ve Wood'un sayılarıyla başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 29-27 önde geçti. Hızlı hücumlardan sayılar üreten İstanbul Büyükşehir Belediyespor soyunma odasına 43-38 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Metin Türen'in iç ve dış atışlardan bulduğu sayılarla başlayan Pınar Karşıyaka, 25. dakikayı 55-52 üstün geçti. Boyalı alanda Ayberk Olmaz'la etkili olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, üçüncü periyodu 61-59 önde tamamladı.

Son çeyreğe iki takım da sert savunmayla başladı. Pınar Karşıyaka, Berk Uğurlu'nun üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 36. dakikaya 70-67 önde girdi. Üstünlüğünü koruyan konuk ekip, karşılaşmayı 81-77 kazandı.

Salon: Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Thompson 14, Toolson 14, Klobucar 12, Tevfik Akdamar 5, Buckner 18, Furkan Ayça, Ayberk Olmaz 6, Bekir Sabri Karlı, Uğur Dokuyan 8, Mert Çevik

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 12, Kennedy 21, Erdi Gülaslan, Banic 4, Jones 9, Akif Egemen Güven 2, Metin Türen 16, Wood 8, Waters 4, Allen 5

1. Periyot: 25-23

Devre: 43-38

3. Periyot: 61-59