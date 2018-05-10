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yarı finalde

, Türkiye Basketbol 1. Ligi çeyrek final serisinde İstanbul Beylikdüzü'nü 103-75 mağlup ederek seride durumu 2-1'e getirdi ve yarı finale yükselen takım oldu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 21:37
Afyon Belediyespor yarı finalde

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off çeyrek final son maçında , 'nü, 103 - 75 yenerek yarı finale yükseldi.

Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım 26-16 üstün geçti. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Afyon Belediyespor, ilk yarıyı 51-35 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Afyonkarahisar ekibi, üçüncü çeyreği 73-53, maçı da 103-75 tamamladı.

Afyon Belediyespor, bu sonuçla seriyi 2-1'e taşıyarak yarı finale yükseldi. Afyon ekibi yarı finalde Selçuklu Belediyespor ile karşılaşacak.

TBL'de normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom'un ardından, play-off finalini kazanacak ekip de gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak.

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Afyon Belediyespor yarı finalde
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