Afyon Belediyespor yarı finalde

Türkiye Basketbol 1. Ligi (TBL) play-off çeyrek final son maçında Afyon Belediyespor, İstanbulspor Beylikdüzü'nü, 103 - 75 yenerek yarı finale yükseldi.
Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi takım 26-16 üstün geçti. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Afyon Belediyespor, ilk yarıyı 51-35 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da üstün oyununu devam ettiren Afyonkarahisar ekibi, üçüncü çeyreği 73-53, maçı da 103-75 tamamladı.
Afyon Belediyespor, bu sonuçla seriyi 2-1'e taşıyarak yarı finale yükseldi. Afyon ekibi yarı finalde Selçuklu Belediyespor ile karşılaşacak.
TBL'de normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom'un ardından, play-off finalini kazanacak ekip de gelecek sezon Basketbol Süper Ligi'nde yer alacak.