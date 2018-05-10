Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Eskişehir Basket'i 87-69 yendi.

Bu sonuçla, siyah-beyazlılar 19. galibiyetini alırken, kırmızı-siyahlılar ise 14. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası, Eskişehir Basket'in 10-9 üstünlüğüyle geçildi. Hücumda Weems ile etkili olan Beşiktaş Sompo Japan, birinci periyodu 20-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe tempolu başlayan Eskişehir Basket, üç sayı çizgisinin gerisinden Buğrahan Tuncer ile arka arkaya bulduğu sayılarla 16. dakikada beraberliği yakaladı: 30-30. Periyodun son bölümünde konuk ekip, boş atışlardan yararlanamazken, hızlı hücumlarla basketler üreten Beşiktaş Sompo Japan, soyunma odasına 41-32 önde girdi.

İkinci yarıya da hücumda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 26. dakikayı 56-45 önde geçti. Boyalı alanda sayı bulmakta zorlanan Eskişehir Basket, Dorukhan Engindeniz'in son saniye üçlüğüne rağmen, final periyoduna 61-57 geride girdi.

Dördüncü periyodun ilk bölümünde hücum ribauntlarıyla üstünlük kuran siyah-beyazlılar, üst üste top kayıpları yapan Eskişehir Basket karşısında 38. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 85-67. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Beşiktaş Sompo Japan, karşılaşmayı 87-69 kazandı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Kerem Baki

Beşiktaş Sompo Japan: Adams 11, Strawberry 15, Weems 16, Clark 11, Sertaç Şanlı 9, Kenan Sipahi 10, Semih Erden 6, Palacios 2, Can Maxim Mutaf, Muratcan Güler 7, Erkan Veyseloğlu

Eskişehir Basket: Buğrahan Tuncer 16, Yunus Sonsırma 4, Caner Erdeniz 3, Duncan 8, Ayres 13, Doğan Şenli 2, Dorukhan Engindeniz 6, Marshall 13, Kravtsov 4, Berkay Candan, Mehmet Fırat Alemdaroğlu

1. Periyot: 20-15

Devre: 41-32

3. Periyot: 61-57

Beş faulle çıkanlar: 34.06 Sertaç Şanlı (Beşiktaş Sompo Japan), 36.16 Ayres (Eskişehir Basket)