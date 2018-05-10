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- Trabzonspor maçında bozuk parke salon değiştirtti

'nde bu akşam saat 20.30'da oynanması planlanan - Trabzonspor karşılaşmasının, TOFAŞ Spor Salonu'nda parkenin kabarması sebebiyle 22.30'da Atatürk Spor Salonu'nda oynanmasına karar verildi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.5.2018 21:59
Tofaş - Trabzonspor maçında bozuk parke salon değiştirtti

'nin 29. haftasında ile Trabzonspor takımlarının karşılaşacağı maç, parkelerde oluşan kabarıklıktan dolayı iki saat geç başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TFF) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 'da dün gün boyunca etkili olan yağmurdan dolayı TOFAŞ Spor Salonu'ndaki parkeler alt taraftan su alarak kabardı.

Bunun üzerine saat 20.30'da oynanması gereken karşılaşma, gözlemci ve hakem heyetinin kendi aralarında yaptığı kısa bir toplantı sonunda ertelendi.

Heyet, bu durumun sporcu sağlığını tehlikeye düşürecek bir unsur olduğuna ve maç için elverişli şartlarının sağlanamadığına karar vererek, maçın başlamasına 10 dakika kala erteleme kararı verdi.

Karşılaşma Atatürk Spor Salonu'nda saat 22.30'da başlayacak.

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Tofaş - Trabzonspor maçında bozuk parke salon değiştirtti
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