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evinde çok rahat

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde lider , 30. hafta karşılaşmasında 'u evinde 96-73 mağlup ederek ligdeki 27. galibiyetini elde etti. Sarı lacivertli ekipte 18 sayıyla oynayan Ahmet Düverioğlu maçın en skorer ismi oldu.

DHA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 19:24
Fenerbahçe Doğuş evinde çok rahat

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında 'u 96-73 mağlup etti.

Sarı-Lacivertli ekip bu sonucun ardından 27'nci galibiyetini alırken Büyükşehir Belediyespor ise parkeden 19'uncu kez parkeden mağlup ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Halil Baldemir, Özge Şentürk
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Melih Mahmutoğlu 11, Guduric 9, Ahmet Düverioğlu 18, Wanamaker 3, Vesely 6, Ali Muhammed 16, Egehan Arna 10, Barış Hersek 3, Nunnally 8, Melli 3, Sinan Güler 5, Sloukas 4,
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Thompson 16, Klobucar 11, Ayberk Olmaz 16, Buckner 13, Furkan Ayça 2, Uğur Dokuyan 4, Mert Çevik 3, Tevfik Akdamar 5, Gaffar Çetin 3, Kamer Muhammed Bayraktar, Bekir Karlı,
1'İNCİ PERİYOT: 21-21
DEVRE: 49-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-57

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Fenerbahçe Doğuş evinde çok rahat
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