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"Oyuncularıma teşekkür ediyorum"

Başantrenörü , 'nde 'u 96-73 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye Ligi'ni istedikleri yerde bitirdiklerini belirten Obradovic, oyuncularına teşekkür etti.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.5.2018 20:15 Güncelleme Tarihi: 11.5.2018 20:15
Zeljko Obradovic Oyuncularıma teşekkür ediyorum

'nin 30. ve son haftasında konuk ettiği 'u 96-73 yenen 'un başantrenörü , normal sezonu istedikleri noktada tamamladıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, "Oyuncularıma Türkiye ve Avrupa Ligi'nde yaptıkları her şey için teşekkür ediyorum. Türkiye Ligi'nde normal sezon bitti ve olmak istediğimiz yerdeyiz. Önümüzde şu an çok önemli bir organizasyon var. THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'i başlıyor. Bugün gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise iki ekibin de karşılaşmayı zevkli hale getirmek için mücadele ettiğini dile getirdi.

Karşılaşmaya iki ekibin de formalite icabı çıktığını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İki takım açısından hedef arz etmeyen bir karşılaşmaydı. İki ekip de karşılaşmayı zevkli hale getirmek için oynadı. Fenerbahçe Doğuş'a Dörtlü Final'de başarılar diliyorum. Umarım Avrupa şampiyonu olurlar. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Basında çok yer bulmasak da sezon içinde bir sürü sorunla karşılaştık. Bu sezon Avrupa kupalarını sayarsak sadece 3 maça tam kadro çıkabildik. Çoğunuzun Avrupa'da mücadele ettiğimizden haberi bile yoktur. Ümit ediyorum bundan sonraki sezonlar daha başarılı oluruz."

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Zeljko Obradovic "Oyuncularıma teşekkür ediyorum"
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