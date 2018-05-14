Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Banvit, U16'da Türkiye şampiyonu, MVP Alperen Şenün

, U16'da Türkiye şampiyonu, MVP Alperen Şenün

2018 U16 Erkekler AA Türkiye Basketbol Şampiyonası'nda , finalde 'i 80-73 mağlup ederek şampiyon oldu. Banvit'te; 36 sayı, 15 ribaundla double-double yapan şampiyonluğun mimarı oldu.

Giriş Tarihi: 14.5.2018 20:08
Banvit, U16'da Türkiye şampiyonu, MVP Alperen Şenün

, 2018 U16 Erkekler AA Türkiye Basketbol Şampiyonası Final karşılaşmasında 'le Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Rakibini 89-73 mağlup eden Banvit, kupanın sahibi oldu.

Banvit'te 36 sayı, 15 ribaund ve 5 asistle karşılaşmaya damga vuran şampiyonluğun mimarı olurken ona en büyük destek 22 sayı ve 11 ribaundla double-double yapan Furkan Haltalı'dan geldi.

Anadolu Efes cephesinde ise 19 sayı, 8 ribaundla oynayan Doğan Yücetaş'ın çabaları galibiyet için yeterli olmadı. Anadolu Efes'te ayrıca Bekir Mert Tarla 16 ve Mehmet Orhun Arabacı 14 sayı ile oynadılar.

Banvit'ten Alperen Şengün, turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ve En İyi Pivotu seçildi. Şengün, ayrıca turnuvayı ribaund kralı olarak tamamladı.

İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Banvit, U16'da Türkiye şampiyonu, MVP Alperen Şenün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN