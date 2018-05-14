Banvit, U16'da Türkiye şampiyonu, MVP Alperen Şenün

Banvit, 2018 U16 Erkekler AA Türkiye Basketbol Şampiyonası Final karşılaşmasında Anadolu Efes'le Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Rakibini 89-73 mağlup eden Banvit, kupanın sahibi oldu.

Banvit'te 36 sayı, 15 ribaund ve 5 asistle karşılaşmaya damga vuran Alperen Şengün şampiyonluğun mimarı olurken ona en büyük destek 22 sayı ve 11 ribaundla double-double yapan Furkan Haltalı'dan geldi.

Anadolu Efes cephesinde ise 19 sayı, 8 ribaundla oynayan Doğan Yücetaş'ın çabaları galibiyet için yeterli olmadı. Anadolu Efes'te ayrıca Bekir Mert Tarla 16 ve Mehmet Orhun Arabacı 14 sayı ile oynadılar.

Banvit'ten Alperen Şengün, turnuvanın En Değerli Oyuncusu (MVP) ve En İyi Pivotu seçildi. Şengün, ayrıca turnuvayı ribaund kralı olarak tamamladı.