Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Fenerbahçe Doğuş ve 2018 THY Avrupa Ligi Final Four

ve 2018 Final Four

tarihinde 31. kez düzenlenen Final Four'a bu sezon Sırbistan'ın Belgrad şehri ev sahipliği yapıyor. 18 Mayıs Cuma günü başlayacak organizasyonda temsilcimiz Fenebahçe Doğuş, şampiyonluk ipini göğüslemek için yarı finalde 'ın rakibi olacak. Bir diğer yarı final karşılaşmasında ise ile karşı karşıya gelecek.

Giriş Tarihi: 15.5.2018 21:22 Güncelleme Tarihi: 15.5.2018 21:31
Fenerbahçe Doğuş ve 2018 THY Avrupa Ligi Final Four

Temsilcimiz 'un da yer aldığı Final Four organizasyonu 18 Mayıs Cuma günü başlıyor. THY Avrupa Ligi'nde ilk kez Final Four aşamasına yer verilen 1988 yılından bu yana 31. kez düzenlenecek olan organizasyona Sırbistan'ın Belgrad kenti ev sahipliği yapıyor.

THY Avrupa Ligi'nde En İyi Beş, En İyi İkinci Beş, Yükselen Yıldız ve En İyi Savunmacı ödülleri açıklandı:

THY Avrupa Ligi En İyi Beş: Nick Calathes (Panathinaikos), Nando De Colo (), Luka Doncic (), Tornike Shengelia (Baskonia), Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş)

THY Avrupa Ligi En İyi İkinci Beş: Paulius Jankunas, Kevin Pangos, Sergio Rodriguez, Alexey Shved, Vassilis Spanoulis,

Yılın Savunmacısı: Kyle Hines (CSKA Moskova)

Yükselen Yıldız: Luka Doncic (Real Madrid)

2017-18 THY Avrupa Ligi Final Four, 18 Mayıs Cuma günü başlayacak. CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ve 'ın mücadele edeceği organizasyonda, karşılaşmalar 18-20 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde bulunan Stark Arena'da oynanacak.

Final Four'da ilk günün maç programı şu şekilde:

19.00 Fenerbahçe Doğuş – Zalgiris Kaunas
22.00 CSKA Moskova – Real Madrid

Final Four'a sayılı günler kala; Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ve Zalgiris Kaunas'la ilgili notlar şöyle...

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Doğuş ve 2018 THY Avrupa Ligi Final Four
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN